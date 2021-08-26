Правительство Японии приостановило вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за выявленных в нескольких дозах примесей. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Данные о примесях в несколько миллиметров поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Речь идет о районах Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. При этом размер частиц примеси составил несколько миллиметров.

Японский производитель вакцин Takeda Pharmaceutical Co, отвечающий за продажу Moderna в стране, объявил о приостановке использования около 1,63 млн. доз.

В компании обратили внимание, что сейчас только предстоит изучить данные об обнаружении посторонних материалов. При этом Moderna планирует начать расследование данного инцидента в связи обнаруженными примесями в вакцине против коронавирусной инфекции.