Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании

Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство.
«Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании», — говорится в сообщении правительства.
Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.(РИА Новости)