Испания ограничила прием пассажиров из Великобритании

Испания приняла решение ввести ограничения на прием пассажиров из Великобритании, а также усиливает контроль на границе с Гибралтаром в связи с обнаружением на этих территориях нового штамма SARS-CoV-2, сообщило правительство.
«Правительство приняло решение приостановить с завтрашнего дня въезд на испанскую территорию граждан, следующих из Великобритании, кроме испанских граждан или резидентов Испании», — говорится в сообщении правительства.
Решение было принято при согласовании с Португалией, которая приняла аналогичные меры.(РИА Новости)
| 2020-12-21T18:33:43+04:00 21 декабря 2020, 19:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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