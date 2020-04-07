Искусственный ажиотаж: как нормализовать цены и устранить дефицит масок

Вчера в Азербайджане было запущено в эксплуатацию предприятие по производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», функционирующем в Сумгайытском химическом промышленном парке. Столкнувшаяся с распространением коронавирусной инфекции страна за короткий срок создала предприятие для налаживания массового производства медицинских масок, являющихся средствами индивидуальной защиты. Тем самым будет ликвидирован дефицит медицинских масок, который возник из-за распространения коронавируса, а также необдуманных действий некоторых государственных структур, требующих у жителей обязательного ношения медицинских масок.

Среди врачей до сих пор нет однозначного мнения, способна ли обычная одноразовая маска защитить здоровых людей от вируса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить ее только больным пациентам и тем, кто за ними ухаживает. Но представители МВД Азербайджана, распространяя противоречивую информацию об обязательном ношении медицинских масок и штрафе за их отсутствие, создавали среди населения ажиотаж. К этому также имеет отношение Бакинское транспортное агентство, запретившее пассажирам без медицинской маски пользоваться автобусами, а также некоторые банки, отказывающие клиентам в услугах, если они без масок.

Хотя на созданном Оперативным штабом при Кабинете министров страны в целях предотвращения распространения болезни в Азербайджане, профилактики заболевания, информирования и просвещения населения сайте www.koronavirusinfo.az ничего не сказано об обязательном ношении медицинской маски всеми жителями. На сайте в разделе рекомендации содержится информация о том, что если у кого-то есть признаки инфекции, то они должны использовать маску при контакте с людьми.

Все эти действия усложнили и без того непростую ситуацию. Люди ринулись в аптеки, и, в конечном итоге, возник дефицит медицинских масок. Возник дефицит масок и антисептических средств. Их стали продавать по завышенной цене, а некоторые аптеки и вовсю стали предлагать населению самодельные маски. Как отмечалось выше, виной этому стали необдуманные шаги некоторых структур.

Во время выступления на церемонии открытия предприятия по производству медицинских масок президент Ильхам Алиев коснулся этой темы. Он строго предупредил о недопустимости искусственного дефицита и спекулятивного роста цен при продаже населению масок. «Этого нельзя допускать ни в коем случае, и соответствующим государственным структурам необходимо применять механизм строжайшего контроля. В случае искусственного завышения цен причастные к этому лица будут строго наказаны, так как в нынешних условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство», — подчеркнул глава государства.

Хотя в данной ситуации было бы хорошо, если власти обратили внимание на опыт соседних стран. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел запрет на продажу медицинских масок в стране. Теперь граждане могут получить средства защиты бесплатно. «Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на государственном портале «е-девлет», либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена», — сказал турецкий лидер.

Российское правительство же ввело ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Этот опыт соседних стран можно и перенять. Хотя никто не говорит о том, что власти сидят, сложа руки. В конце марта правительство Азербайджана отменило НДС при импорте медицинских масок, перчаток и бахил. А в Гусарском районе было запущено в эксплуатацию азербайджано-российское предприятие по производству медицинского спирта. Но эти меры пока не останавливают искусственное повышение цен. Будем надеяться, что новое предприятие по производству медицинских масок и обдуманные шаги государственных структур позволят нормализовать цены и устранить дефицит.