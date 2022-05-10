Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер», передает РИА «Новости».

По его словам, российская и белорусская стороны договорились, «что, наверное, оставим С-400», которые имеются у республики.

«С-400 — хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой», — сказал глава государства.

Также он сообщил о планах купить у РФ «Искандеры».

«Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них «Искандеры». Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства», — указал Лукашенко.

Он отметил, что то вооружение, которым уже располагает армия Беларуси, позволяет обеспечить обороноспособность.

«Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть», — продолжил белорусский лидер.

Он добавил, что это оружие «покрывает всю территорию Польши и до Балтики».