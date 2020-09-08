Иск Армении по делу Рамиля Сафарова отклонен ЕСПЧ

Как передает Trend, иск двух заявителей – деда убитого в Будапеште армянского офицера Гургена Маркаряна Самвела Миносяна и Айка Мукучяна против Азербайджана и Венгрии не был удовлетворен.

Суд отклонил претензии о взаимосвязи инцидента с государством Азербайджан, расценив убийство Гургена Маркаряна как личный поступок Рамиля Сафарова.

В другом решении суда указано, что по факту экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не выявлено процессуальных нарушений, и иски против Венгрии также были отклонены.

Как сообщил во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член делегации Азербайджана в ПАСЕ Асим Моллазаде ЕСПЧ отклонил иск Армении против Азербайджана и Венгрии в связи с делом Рамиля Сафарова.

«Также было проведено заседание политического комитета ПАСЕ, в ходе которого был обсужден данный вопрос, а также совершенная в прошлом месяце Арменией в Товузском направлении госграницы военная провокация. На заседании мы в очередной раз разоблачили ложь армян», — сказал Моллазаде.