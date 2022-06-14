Группа иранских хакеров взломала электронную почту нескольких видных израильских деятелей в сферах политики и безопасности, и пыталась выудить у них информацию, используя методы социальной инженерии, пишут израильские СМИ.

Согласно информации, среди тех, чья электронная почта была взломана – экс-министр иностранных дел Ципи Ливни, бывший посол Израиля в США, высокопоставленные военные в запасе, занимающие должности в оборонной промышленности и в аналитических центрах. Используя информацию, полученную во взломанной почте, хакеры начали обращаться к другим адресатам, выдавая себя за владельцев взломанных почтовых ящиков, сообщает Check Point.

Согласно данным компании, операция длилась около полугода. Все владельцы взломанных почтовых адресов были поставлены в известность о произошедшем.