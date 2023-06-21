В книжном магазине Libraff состоялся юбилейный вечер проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», сообщает #.

Проекту исполнилось 4 года.

Вечер был посвящен поэту Игорю Северянину.

Напомним, что за 4 года существования проекта состоялись вечера, посвященные А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Маяковскому, М.И Цветаевой, С.А.Есенину, Самеду Вургуну, Низами Гянджеви, Е.А.Евтушенко, И.А. Бродскому, А.А. Блоку, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаку, Микаилу Мушфигу, Н.С. Гумилеву, К.Д. Бальмонту, Мирзе Шафи Вазеху.

Цель проекта — приобщить людей к чтению классической литературы.

Стихи Игоря Северянина продекламировали известные поэты и просто любители поэзии: Лейли Салаева, Гасым Халилов, Нателла Керимова, Фируз Мамедов, Зарема Манафова, Инга Бахолдина, Арзу Мурадова, Ильмира Одинаева, Гаджи Хашимов, Гусейнова Гюнатай, Ибрагим Имамалиев.

Ирана Гасымова, член Союза Писателей Азербайджана, является автором нескольких поэтических сборников. Лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо». Режиссер и автор сценария сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины».

Режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли поэтического спектакля «Мужчина и Женщина». Автор сольного поэтического перфоманса «КиноЛирика».

Проводила гастроли с сольной поэтической программой в Тбилиси, Москве и Санкт-Петербурге. Помимо проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», также регулярно проводит «Открытый поэтический микрофон» и «Poetry баттл с Ираной Гасымовой».