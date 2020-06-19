Ирана Гасымова: Для меня вынужденная изоляция является демотивирующим фактором

Поэт Ирана Гасымова готовится к маленькому юбилею – ровно год назад она запустила проект «Классика поэзии с Ираной Гасымовой». В рамках проекта на различных площадках Баку проходят поэтические вечера, посвященные выдающимся мастерам поэзии.

В интервью # поэт рассказала, как она переживает карантин, и что нового готовит своей публике:

— Оправдал ли проект «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» ваши ожидания и вдохновляют ли вас отзывы?

— Проект стартовал 25 июня 2019 года. Его цель — приобщить как можно больше людей к поэзии. Каждый желающий может принять участие, прочитав любимое стихотворение заявленного мной заранее поэта. За год я провела 5 вечеров проекта, которые были посвящены: А.С. Пушкину, С.А. Есенину, В.В.Маяковскому, М.Ю. Лермонтову, М.И. Цветаевой. Вечера проводились в самых крупных книжных магазинах города, таких как: Baku Book Center, Libraff, Azerkitab, а так же в Art Tower Gallery. В каждом из вечеров проекта стихи классиков читали популярные поэты Азербайджана — Саида Субхи, Сахиб Мамедов, Сабина Велибекова, Лейли Салаева, Лейла Курбанова и многие другие. Помимо поэтов, в проекте участвовали различные деятели культуры и просто любители поэзии. Так что, ожидания оправдались с лихвой. И я с нетерпением предвкушаю продолжение. В будущем, я планирую некоторые изменения в проекте. Будут интересные сюрпризы.

— Как повлияла на ваше творчество изоляция, и в целом, ситуация с пандемией? Появились ли новые книги за это время?

— Признаюсь, были надежды на то, что в изоляции я начну больше писать. Но лично для меня, вынужденная изоляция является больше демотивирующим фактором, поэтому написала я немного. Но зато возникло много новых идей, над которыми я сейчас работаю и которые намерена незамедлительно реализовать, когда ограничения на проведение мероприятий, связанные с пандемией, наконец-то, будут сняты.

— Какие советы вы могли бы дать своим читателям в связи с происходящими в мире событиями?

— Советы, в силу своей некомпетентности по вопросу вирусов, я давать не могу. Мы все начитаны, наслушаны и понимаем, что единственное, что необходимо делать в данной ситуации, соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические правила, не паниковать, набраться терпения, беречь себя и своих близких.