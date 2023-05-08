Тегеран способен снабдить сирийских военных новейшими образцами вооружений, а также создавать военные предприятия на территории Сирии, заявил глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни на встрече в Дамаске со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

«Иранский министр обороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни сказал, что Тегеран готов экипировать сирийские вооруженные силы самым передовым оружием и открыть в этой арабской стране заводы по производству средств, позволяющих вести стратегическую оборону», — сообщает Tasnim.

Министр отметил, что также Иран может создавать в Сирии «оборонительную инфраструктуру».

Агентство напоминает, что в июле 2020 года Тегеран и Дамаск подписали комплексное соглашение по расширению сотрудничества в военной сфере.