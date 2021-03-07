Иран пригрозил уничтожить израильские города

Тегеран пригрозил Израилю атаками на Тель-Авив и Хайфу в случае ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает иранский государственный телеканал.

Министр обороны Ирана Амир Хатеми в Тегеране прокомментировал заявление своего израильского коллеги Бени Ганца об «обновлении планов по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана».

Хатеми пригрозил, что Иран располагает всеми необходимыми военными возможностями для защиты безопасности и стабильности государства.

«Мы уничтожим Тель-Авив и Хайфу в случае допущения ими ошибки», — заявил иранский министр.

Хатеми также добавил, что проиранские «силы сопротивления» в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене являются «мягкой силой» Иранского государства.

Глава Генштаба ВС Израиля Авив Кохави 27 января текущего года заявил, что поручил подготовить новые планы операций с целью предотвращения ядерной программы Ирана.

Пятого марта министр обороны Израиля объявил, что армия обороны Израиля обновляет свои планы по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана.