Министерство обороны Ирана представило новую баллистическую ракету под названием «Хайбар» с дальностью полета 2000 км и способностью нести боеголовку массой 1500 кг. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации канала, летательный аппарат оснащен двигателем на жидком топливе, автономными системами наведения и управления, что позволяет контролировать позицию ракеты и менять траекторию боевой части вне атмосферы. Это делает ракету невосприимчивой к радиоэлектронным атакам (РЭБ). Отмечается, что большая часть наведения и управления «Хайбар» осуществляется вне земной атмосферы. (Газета.Ру)