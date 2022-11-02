Иран планирует отправить в Россию более 200 боевых дронов.

Как передает # со ссылкой на CNN, информация распространена на Telegram-канале военной разведки Украины.

Сообщается, что среди беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые Иран готовится отправить в РФ, дроны Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставка будет осуществляться по Каспийскому морю в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку.

Украинская разведка не сообщила детали того, откуда была получена данная информация.

С 13 сентября ПВО Украины сбили более 300 боевых дронов.