Тегеран пытается опровергнуть информацию о продаже России боевых беспилотников для их применения на войне в Украине. Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что страна не будет помогать ни одной из сторон военного конфликта, несмотр на соглашения об обороне с РФ.

По его словам, Иран избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, в том числе отказывается поставлять военную технику.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Тегеран «в ускоренном режиме» передаст российским военным несколько сотен боевых и других беспилотников, которые будут использовать в Украине, а также поможет обучить солдат пользоваться этими летательными аппаратами. Первые тренировки бойцов должны были стартовать в начале июля, говорил американский чиновник.

Он отмечал, что иранские дроны в Йемене применяли хуситы (проиранское шиитское движение «Ансаруллах»), которые с 2014 года воюют против режима президента Абдурабба Мансура Хади — его поддерживают силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Примерно в конце 2012 года Иран начал массовое производство беспилотников. В основу разработок легли модели перехваченных американских дронов RQ-170 Sentinel. (moscowtimes.ru)