Иран не видит необходимости в прямых контактах с США

Консультации в Вене по иранской ядерной сделке показали, что прогресс на этом направлении возможен, но Тегеран по-прежнему не видит необходимости в прямых контактах с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью журналистам телеканала CNN, которое было опубликовано полностью в субботу.

На вопрос о том, могут ли быть прямые контакты между представителями Ирана и США в Вене или где-либо еще, Хатибзаде ответил: «Прямых или непрямых контактов не было ни в Вене, ни где-либо еще, поскольку нет необходимости в каких-то новых переговорах, так как мы уже во всех подробностях обсудили СВПД». По его словам, «смогут ли Иран и Соединенные Штаты вновь вести переговоры, зависит от того, вернутся ли США к соблюдению сделки». (ТАСС)