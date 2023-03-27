Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш в ходе телефонного разговора рассмотрели возможность открытия иранского посольства в Триполи. Об этом в понедельник сообщило агентство Mehr.

По данным агентства, Абдоллахиян пригласил Мангуш посетить Тегеран, и она приняла это предложение. В ходе визита на повестке дня будет стоять расширение двустороннего сотрудничества, в том числе возобновление работы иранского посольства в Ливии.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и ПНЕ под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы, а дата их проведения до сих пор официально не определена.