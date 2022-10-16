Вслед за беспилотными летательными аппаратами Иран согласился поставлять России ракеты класса «земля-земля». Как сообщили источники The Washington Post в службах безопасности США и союзных стран, так Москва сможет восполнить потери в боеприпасах, потраченных в ходе войны в Украине.

Собеседники газеты сообщили, что договоренность по поводу поставок ракет была достигнута 18 сентября, когда Тегеран направил своих представителей на переговоры в Россию. Сотрудники западной разведки утверждают, что Иран готовит партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar — ракет малой дальности, способных поражать цели на расстояниях 300 и 700 километров соответственно. Если данные подтвердятся, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

В августе эти же источники издания сообщили о поставках России иранских дронов Shahed и Mohajer-6, которые Москва начала использовать в Украине. За последние несколько недель обломки этих дронов были обнаружены и задокументированы ВСУ. Поставки БПЛА продолжатся и дальше, уточнили собеседники WP.

Тегеран и Мрсква продолжают отрицать факт поставок. (moscowtimes.ru)