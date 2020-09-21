Иран и Мадуро вновь попали под санкции ООН

США ввели санкции против министерства обороны Ирана, военно-промышленного комплекса ИРИ и ряда ученых, связанных, по мнению Вашингтона, с ядерной программой Тегерана. Соответствующие заявления сделали сразу несколько официальных лиц, сообщает «Российская газета».

По словам госсекретаря США Майка Помпео, президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана​​​. И первым шагом стало объявление о введении санкций против иранского министерства обороны, Организации оборонной промышленности и ее директора.

Министр торговли США Уилбур Росс со своей стороны отметил, что его ведомство добавило в «черный список» пять иранских ученых «за реализацию и помощь в иранской ядерной программе».

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, президентский указ позволяет также вводить «экономические санкции против стран, корпораций и физических лиц, которые способствуют поставкам, продаже или транспортировке неядерного оружия Ирану». Первым, кто пострадал от этого решения, стал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже отметил, что «в санкциях США, которые были введены против Ирана, нет ничего нового​​​». «Не думаю, что они окажут более значительное влияние на Иран, чем было», — отметил глава МИД ИРИ.