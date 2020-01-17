Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing украинцев, а также примет помощь украинских специалистов в расшифровке «черного ящика», сообщается в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке «черного ящика», — говорится в сообщении.

Пристайко в свою очередь поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета «Международных авиалиний Украины».(РИА Новости)