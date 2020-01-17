Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing украинцев, а также примет помощь украинских специалистов в расшифровке «черного ящика», сообщается в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
«Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке «черного ящика», — говорится в сообщении.
Пристайко в свою очередь поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета «Международных авиалиний Украины».(РИА Новости)
| 2020-01-17T00:24:44+00:00 17 января 2020, 07:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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