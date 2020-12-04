Иран-Азербайджан: перипетии взаимоотношений

Азербайджан как-то удивительно чутко реагирует на недавнее убийство создателя ядерной программы Ирана. Сначала соболезнования Тегерану выразил глава МИД АР, а затем их посольство посетил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев. От имени Минобороны АР он адресовал слова соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, министру обороны и поддержки Вооруженных сил ИРИ генерал-майору Амиру Хатеми.

В принципе, в Иране и ранее бывали похожие случаи с убийствами ядерщиков, следы которых тоже предположительно вели в Израиль. Но никогда Баку не выражал свои соболезнования в связи с такими случаями столь подчеркнуто и внимательно. Интересно, с чем это всё связано? Что за этим стоит?

Другое интересное событие — в Иране неожиданно резко выступили против планируемого строительства транспортного коридора, соединяющего Нахчыван с основной частью Азербайджана через Армению. Депутат парламента Ирана Ахмет Бигеш сделал жесткое заявление, потребовав не признавать коридор между Нахчываном и Азербайджаном. Кроме того, он призвал Тегеран принять меры против укрепления Турции в Азербайджане.

«Мы не признаем коридор, который будет служить Турции», — сказал он.

Далее Бигеш призвал иранский парламент выступить против вмешательства Турции в дела в регионе и официально заявить, что Иран не признает географическое изменения границ в регионе и соответствующий коридор.

Чем вызвана истерика иранского депутата не совсем понятно. Возможно, определенные круги в Тегеране хотят представить усиление Турции в регионе, как приход сюда НАТО. Но ведь этот самый транспортный коридор существовал с советских времен, вплоть до Первой Карабахской войны и это особо не волновало ИРИ. Мало того, эта железная дорога, которая шла из Москвы через Азербайджан и Армению в Нахчыван, в конечном итоге вела в сам Иран.

Итак, отчего Баку стал так чрезвычайно предупредителен с Ираном? И чем им может навредить коридор до Нахчывана? На эти вопросы # ответили эксперты соответствующей направленности.

Аналитик Украинского института будущего Илья Куса:

— На мой взгляд, ничего необычного в реакции Азербайджана нет. Это нормальная реакция страны-соседа, которая хочет развивать отношения с Ираном, и связана с ним историей отношений.

Впрочем, можно предположить, что повышенный интерес Баку к убийству физика также связан с налаживанием военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, что беспокоило Тегеран, так как они считают, что таким образом Израиль мог получать доступ к азербайджанской территории и шпионить за ним.

Что касается второй части вопроса, Ирану невыгодно стратегическое усиление Турции у своих границ. Это вполне логично и закономерно. Однако, я бы не стал выдавать мнение депутата парламента за позицию всего государства. Так что, стоит подождать реакции других политических фракций. В Иране ряд политиков негативно относится к усилению Турции в регионе, это может навредить геополитическому балансу сил. Иран считает, что Турция всё же член НАТО, и может в будущем нормализовать отношения с США, и тогда это будет серьёзная угроза для безопасности границ Ирана. Инфраструктуру могут использовать для переброски войск к границам Ирана. Но всё равно, я бы подождал других заявлений, это ведь позиция лишь части политических групп, а их в Иране много.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Начнем с того, что обвинения в причастности спецслужб Израиля к убийству высокопоставленного функционера и ученого-ядерщика Мухсина Фахризаде выдвигаются на основании известного принципа «cui prodest» — кому выгодно. Но при этом часто забывают, что акторов, заинтересованных в этом, может быть больше, чем кажется на первый взгляд. Я, конечно, не выступаю тут адвокатом Израиля, тем более, что пресса ухватилась за материалы пресс-конференции премьер-министра Нетаньяху двухлетней давности, где он, указывая присутствующим на фотографию иранского ученого, говорит, что они (Израиль) за ним пристально наблюдают. Однако проблема таких политических убийств в том, что доказать причастность спецслужб крайне сложно: они могут действовать под чужим флагом. Тем более, что сейчас появилась информация о возможной причастности к теракту членов организации «Моджахедин-э Халк», на дух не переносящих режим аятолл. При определенной сноровке и фантазии даже проблема с дроном, через который управлялась машина с пулеметом-роботом, решается без вмешательства всемогущих «сионистских хозяев». Кроме того, это не первое политическое убийство лиц, связанных с ядерной программой Ирана и до сих пор нет очевидных доказательств, что это совершил Моссад.

Что касается реакции Азербайджана, то объяснить ее можно как раз активным взаимодействием с Израилем в последние годы и опасениями, что Тегеран может расценить это как возможное соучастие. А если вспомнить, что после 2015 года и до недавнего времени, политических убийств подобного плана не было, то становится очевидной причина, почему Баку раньше не реагировал на такие теракты — не было причин для беспокойства. Следует также отметить, что Иран ранее уже делал резкие заявления в адрес Азербайджана, требуя «прекратить антииранскую деятельность израильских спецслужб на азербайджанской территории». Допускаю, что подобные заявления, скорее, говорят об уровне страха и паники в Иране и попыткой хоть как-то оправдаться за провал по обеспечению безопасности ученого.

В целом Иран сейчас оказывается в достаточно сложной ситуации. Исходя из принципа «глаз за глаз», сейчас стоит ждать ответных действий, но любая подобная попытка загонит Тегеран в еще большую западню.

Помните, чем закончилась история с убийством Сулеймани? Ударом ракет по пустым американским базам и сбитием украинского гражданского авиалайнера.

На этом фоне вполне понятно раздражение в связи с усилением позиций Турции в регионе. И НАТОвская угроза тут скорее выдержана в стиле российской кондовой пропаганды. Для Тегерана это еще один сигнал того, что мир вокруг них быстро меняется и вызовов становится все больше. Готовы ли они к такому развитию событий с учетом дряхлеющего руководства и бунтующей молодежи?