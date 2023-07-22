Президент Ирака Абдель Латиф Рашид заявил, что некоторые западные государства пытаются втянуть страну в заговор, передает INA. По его словам, страну хотят спровоцировать за счет акций по сожжению Корана, которые прошли в Швеции и Дании.

«Последовательность событий указывает на наличие намерения, направленного на то, чтобы спровоцировать исключительно иракцев и показать нашу страну как небезопасную страну для иностранных миссий и подтолкнуть к дипломатическим мерам, которые нанесут ущерб иракцам внутри и за пределами страны, которых обстоятельства подтолкнули к эмиграции и поиску убежища в странах, которые сегодня являются свидетелями провокационных действий <…> призываем наших уважаемых граждан, политические силы, религиозных и общественных деятелей быть осторожными и не быть втянутыми в заговор подстрекательства, который осуществляют жестокие и ненавистнические личности и партии в западных странах», — отметил Рашид.

Он добавил, что иракцы могут выражать свой гнев по поводу любой атаки на их убеждения, если это не вредит республике и ее народу. Рашид подчеркнул, что призывает граждан государства мирно выражать свою позицию, чтобы не дать противникам республики исказить «образ безопасного и стабильного Ирака, нанести ущерб его международной репутации и лишить его сотрудничества с другими странами».