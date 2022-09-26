В Азербайджане проходит третий международный конкурс красоты среди успешных женщин «International Beauty and Model», сообщает #.

Организатором конкурса выступает Всемирный Конгресс Красоты (World BeautyCongress).

Впервые конкурс проводился в Китае, а затем в Кыргызстане.

Около двадцати девушек из разных стран приехали в Азербайджан, чтобы сразиться за корону победительницы в трех категориях — «Мисс» (незамужние девушки), «Миссис» (до 39 лет или имеющие детей) и «Классическая миссис» (от 39 лет).

Интересной особенностью и отличием данного конкурса от других является то, что в нем принимают участие успешные женщины, добившиеся определенных высот в своей сфере деятельности, реализовавшие себя в жизни. В отличие от обычных конкурсов красоты, здесь не имеет значение, ни семейное положение конкурсантки, ни вопрос наличия детей.

Как отмечает президент Всемирного Конгресса Красоты, генеральный директор Азербайджанской Ассоциации моды Замир Гусейнов, многие участницы конкурса являются учредителями и владелицами каких-то компаний, проектов в сфере среднего или крупного бизнеса: сфере красоты, IT, медиа и туризма; это популярные блогеры или разработчики стартапов, они известны в своих странах. Некоторых из участниц ждут в Баку для подписания деловых контрактов и развития сотрудничества в области совместного бизнеса, и на данный момент уже заключено несколько договоров.

Программа конкурса очень насыщенна: девушки принимают участие в экскурсионных турах по столице и другим городам Азербайджана, поездках в заповедные уголки нашей страны, в Баку проходят клубные вечеринки с их участием, проводится репетиции для подготовки к дефиле, заключительному этапу конкурса.

Бакинский финал International Beauty and Model– 2022 собрал участниц из стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Румынии, Польши, России, Беларуси и других стран.

В ходе финального выступления, который пройдет в зале Buta Palace в Баку членами жюри будет избрана главная обладательница короны конкурса, а также победительницы в ряде номинаций. Изюминкой Бакинского финала International Beauty and Model – 2022 станет выступление всемирно известного певца Боссона со своим хитом «Оne in a million», который он исполнил в известном голливудском фильме «Мисс конгениальность».

Как заявил президент Всемирного Конгресса Красоты, генеральный директор Азербайджанской Ассоциации моды Замир Гусейнов, азербайджанским национальным оргкомитетом WBC принято решение, что проведение конкурса красоты среди успешных женщин станет эффективным пиаром туристических возможностей Азербайджана. В первую очередь, потому что конкурсы красоты широко освещаются в международной прессе, а также в социальных сетях, где у многих участниц сотни тысяч подписчиков, а некоторые, даже владеют собственными медиа, а также обладают большими бизнес-связями. Недаром, Китай уже более 10 лет, как скупил права на проведения 90% международных конкурсов красоты.

Как отмечает Замир Гусейнов, финал International Beauty and Model в Баку преследует важную миссию: «В последнее время, в силу обострений на азербайджано-армянской границе, некоторые туристы высказывают опасения по поводу посещения Азербайджана. Поэтому наша цель, в том числе, показать Азербайджан как безопасное направление для международного туризма и, чтобы не говорили в каких-то новостных сводках, объяснить наглядно, что туристам стоит приезжать в Азербайджан, посещать достопримечательности Баку и красивейшие регионы нашей страны, горнолыжные курорты и т.д».

Девушки побывают в регионах Азербайджана, и по итогам этой поездки будет снят фильм, рассказывающий о природных красотах нашей страны, который затем будет демонстрироваться в различных странах. Также для этой цели в рамках конкурса снимаются ряд фотосессий с участницами под лозунгом «Welcome to Azerbaijan», где будут продемонстрированы туристические возможности Азербайджана.