«Интер» разгромил «Милан» и укрепил лидерство в чемпионате Италии

«Интер» одержал крупную победу над «Миланом» со счетом 3:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес (5-я и 57-я минуты) и Ромелу Лукаку (66).

В предыдущий раз «Интер» добивался крупной победы над «Миланом» в 2009 году, тогда «Интер» разгромил своего соперника в матче чемпионата Италии со счетом 4:0.

Лидирующий в турнирной таблице «Интер» увеличил отрыв от идущего вторым «Милана» до четырех очков. У «Интера» стало 53 очка, у «Милана» осталось 49.

В следующем туре «Интер» примет «Дженоа», «Милан» в гостях сыграет с «Ромой». Обе встречи пройдут 28 февраля.(ТАСС)