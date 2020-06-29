«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты «Интера» обыграли «Парму» со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник «Пармы» Жервиньо. На 84-й минуте ответный гол забил защитник «Интера» Стефан де Врей, победный гол на счету Алессандро Бастони (87-я минута). На 69-й минуте за неспортивное поведение был удален запасной голкипер «Интера» Томмазо Берни, на 85-й минуте за неспортивное поведение прямую красную карточку получил полузащитник «Пармы» Юрай Куцка.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко в 28 матчах. Лидирует туринский «Ювентус» (69 очков), вторым идет «Лацио» (65). «Парма» располагается на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре «Интер» примет «Брешию», а «Парма» в гостях встретится с «Вероной». Обе встречи пройдут 1 июля.

Ранее в воскресенье «Наполи» дома обыграл СПАЛ (3:1), «Болонья» в гостях одержала победу над «Сампдорией» (2:1), «Сассуоло» дома сыграл вничью с «Вероной» (3:3), а «Аталанта» в гостях оказалась сильнее «Удинезе» (3:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.(ТАСС)