Сегодня международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, ознакомилась с Азыхской пещерой.

Как передает Report, путешественники находятся с трехдневным визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Туристам была предоставлена информация об истории этого уникального археологического памятника — одного из древнейших стоянок доисторического человека.

Азыхская пещера расположена в 14 км. к северо-западу от города Физули, недалеко от села Азых, на левом берегу реки Гуручай, на высоте 900 метров от уровня моря.

Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

Эта поездка еще раз демонстрирует значительный рост интереса международных путешественников к строительно-восстановительным работам на освобожденных территориях страны, полностью разрушенным за годы почти 30-летней оккупации.

Их также ознакомят с ходом работ по разминированию.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников — Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Такие визиты были реализованы один раз в 2021, четыре — в прошлом году.

Нынешняя поездка — 6 по счету. В группу входят путешественники, интересующиеся военной историей, в том числе авторы известных книг о путешествиях.

Подобные визиты направлены на продвижение такого экстремального вида туризма, как Dark tourism. Международные путешественники, посещают освобожденные территории, которые Армения грабила почти 30 лет, и места, где в 2020 году шли тяжелые бои. Они получают возможность на месте ознакомиться с реалиями, в том числе с работой по строительству и реконструкции, с работой по созданию Зангезурского коридора.