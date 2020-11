Инна Костина представила на фестивале образ женщины-птицы

Сегодня в рамках международного фестиваля современного искусства Maiden Tower. To Be a Woman в Баку состоялась презентация проекта Заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной Maiden Tower. To Be a Woman. Ее выставки с большим успехом проходят не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

Напомним, что в этом году фестиваль проходит онлайн, и все мероприятия: выставки, кинопремьеры и концерты доступны для зрителей на сайте www.tobeawoman.az

Виртуальная выставка самого известного в Азербайджане мастера по батику Инны Костиной посвящена птице Симург:

«Это образ женщины-птицы, существующий как в восточной, так и в славянской мифологии. Согласно восточной мифологии, Симург обладает пророческими способностями. На Востоке птица Симург была хранительницей тайн и духовных достижений. Я развиваю эту тему в своем творчестве уже более 25 лет», — рассказывает художник в интервью «Зеркало».

Инна Костина считает, что сегодня, в эпоху глобализации, когда стираются национальные границы, происходит объединение культур, вопросы сохранения этнической идентичности очень актуальны.

Мастер также обращает внимание на то, что ее проект как нельзя удачно соответствует главной теме фестиваля – «Женщины за мир»:

«Для нас, женщин, матерей – самое главное это мир на Земле и счастье наших детей. Сегодня, возвратив свои исконные земли, мы все испытываем большое счастье. Наш райский край – Карабах, освобожден от многолетней армянской оккупации. Нам предстоит вложить много сил в возрождение этого края, который в буквальном смысле уничтожался захватчиком», — говорит И.Костина, подчеркивая, что все эти идеи и принципы нашли отражение в ее проекте.

Художник отмечает, что в силу происходящих обстоятельств, вследствие которых мир погрузился в пандемию, голос женщин всего мира приобретает особое значение.

«Поэтому данный фестиваль я оцениваю как очень важное событие, остро необходимое каждому из нас. Выражаю большую благодарность организаторам этого фестиваля, его создателю и идейному вдохновителю – художнику Сабине Шихлинской», — сказала Костина.

Отметим, что музыкальным продюсером выставки является Катя Йондер, а музыкант Ясеф Эйвазов выступил в проекте в качестве исполнителя на инструменте уд.

Фестиваль завершится 24 ноября. В этом году в роли организатора фестиваля выступает посольство Латвии в Азербайджане.