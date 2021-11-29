Инфляция в Германии впервые за почти 30 лет превысила пятипроцентную отметку. В ноябре 2021 года потребительские цены выросли на 5,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического ведомства, опубликованные в понедельник, 29 ноября. Это самый высокий показатель за прошедшие 29 лет — с июня 1992 года. Еще в октябре текущего года рост потребительских цен составлял 4,5 процента в годовом выражении, в сентябре — 4,1 процента.

Ускорение инфляции во многом обусловлено продолжающимся повышением цен на энергоносители — на 22,1 процента по сравнению с ноябрем 2020 года. Продовольственные товары подорожали на 4,5 процента в годовом выражении, цены на услуги выросли на 2,8 процента. Между тем по сравнению с октябрем 2021 года потребительские цены в Германии, по предварительным оценкам, снизились на 0,2 процента, говорится в сообщении ведомства. (DW)