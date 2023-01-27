Индонезия осуждает акты осквернения Корана в Швеции и Нидерландах и не считает, что подобные действия могут быть оправданы свободой самовыражения.

Об этом заявил в пятницу индонезийский вице-президент Мааруф Амин.

«Я не думаю, что это правильно, если это называется свободой самовыражения, если люди могут делать все, что хотят, не обращая внимания на права других людей», — сказал политик.

По его словам, Джакарта осуждает такие действия, поскольку они могут спровоцировать общественные конфликты.

По словам Амина, Индонезия направила ноты правительствам Швеции и Нидерландов и вызвала послов двух стран в МИД.