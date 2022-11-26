Индийская организация космических исследований произвела в субботу успешный запуск ракеты-носителя с девятью спутниками, включая новейший аппарат для исследования океана. Как сообщает ведомство на своем сайте, запуск состоялся с национального космодрома на острове Шрихарикота.

Ракета PSLV стартовала в 11:56 по местному времени. На борту носителя находится спутник Oceansat 3, предназначенный для проведения океанографических исследований и наблюдения за процессами в мировом океане.

Среди планируемых к выводу на орбиту малых спутников — аппарат производства Бутана. Этот небольшой 15-килограммовый спутник будет пролетать над бутанской территорией не менее двух раз в сутки и фотографировать поверхность страны. Кроме того, в космос отправлены малые спутники производства ряда индийских и иностранных компаний.