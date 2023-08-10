Индия, Япония, США и Австралия проведут военно-морские учения «Малабар» у побережья Сиднея в пятницу. Это впервые, когда военные учения, которые ранее проводились в Индийском океане, состоятся у берегов Австралии.

Как передает #, об этом сообщает агентство Reuters.

Корабли ВМС Японии и Индии на пути в Сидней останавливались в тихоокеанских островных странах — Соломоновых островах и Папуа-Новой Гвинее, подчеркивая стратегическую важность региона во времена трений между Китаем и США.

Командующий Седьмым флотом ВМС США, вице-адмирал Карл Томас заявил на пресс-конференции в четверг в Сиднее, что эти учения «не направлены против какой-то одной страны» и улучшат способность четырех стран работать друг с другом.

Сообщается, что к кораблям четырех стран присоединятся австралийские истребители F-35, а также самолеты наблюдения P-8 и подводные лодки.

учения «Малабар» проводятся у восточного побережья Австралии, а не западного, которое выходит к Индийскому океану, потому что корабли находились поблизости после крупных учений Talisman Sabre с участием 13 стран, которые завершились на прошлой неделе.