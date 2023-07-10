Индия нарастила закупки в США вооружений в основном ради получения военных технологий и развития собственной оборонной промышленности. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в министерстве обороны южноазиатской республики.

«Индия стремится диверсифицировать источники импорта оружия. Ее закупки вооружений в США приведут к сокращению доли России в индийском импорте оружия, но это во вторую очередь. В первую очередь Индия стремится стать самодостаточной в производстве вооружений и со временем отказаться от закупок оружия за рубежом», — цитирует агентство источники.

Сейчас Индия является крупнейшим в мире импортером вооружений. Оборонные соглашения Нью-Дели с другими странами сейчас обязательно предусматривают совместное производство оружия или передачу военных технологий, независимо от того, с каким государством заключаются такие сделки, подчеркнули собеседники агентства.

Как признал в интервью Reuters посол США в Индии Эрик Горсетти, Вашингтон проявляет большой интерес к оборонному взаимодействию с Индией и «готов делиться с ней военными технологиями даже больше, чем со своими ближайшими партнерами». «Однако действующие в США строгие правила, которые регулируют совместное использование военных технологий с иностранными государствами, тормозят реализацию стремления Вашингтона к расширению военно-технического взаимодействия с Нью-Дели», — сказал дипломат.

По словам эксперта по безопасности Стэнфордского университета Арзана Тарапора, оборонные сделки, о которых было объявлено во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, сами по себе не означают ослабление индийско-российских связей. «Индия по-прежнему использует закупленное у России обычное вооружение. Партнерство Индии с США должно быть направлено на предоставление ей таких военных систем, которыми Индия пока не обладает», — полагает эксперт.