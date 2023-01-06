Индия развернула первый полностью женский миротворческий батальон в составе Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA). Принадлежность этого района оспаривают Судан и Южный Судан.

«Это крупнейшее женское подразделение миротворческих сил за последние годы», — написала в Twitter постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж.

Постоянное представительство Индии при ООН также распространило специальное заявление, в котором сообщило, что этот шаг указывает на «намерение Индии значительно увеличить число индийских женщин в миротворческих контингентах».

Индийский женский контингент, состоящий из двух офицеров и 25 нижних чинов, будет специализироваться на работе с населением, а также выполнять обширные задачи, связанные с безопасностью, отмечает индийское постпредство.