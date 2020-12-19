Индия приготовилась нанести превентивный удар по Пакистану

Индия планирует нанести превентивные удары по Пакистану. Об этом сообщил в ходе визита в ОАЭ глава МИД Пакистана Шах Махмуд Аль-Курейши, передает Anadolu.

По словам министра, об этом сообщают источники пакистанской разведки.

Аль-Курейши назвал довольно чувствительными отношения между Индией и Пакистаном. Он также отметил, что в Исламабаде осведомлены о заговорах Нью-Дели.

В Пакистане готовы должным образом ответить на военные действия Индии, сказал глава пакистанской дипломатии.

Также Аль-Курейши отметил, что Индия добивается безоговорочного одобрения своих действий со стороны ключевых международных игроков, которых считает своими партнерами.

В Нью-Дели пытаются отвлечь внимание индийской общественности от внутренних проблем, сменив повестку дня, сказал министр.

| 2020-12-19T14:14:35+04:00 19 декабря 2020, 14:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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