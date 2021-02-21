Индия направила на Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что Индия направила в страну полмиллиона доз вакцины шведской компании AstraZeneca. Об этом он написал в своем Facebook.

Он уточнил, что партия препарата была направлена из города Пуна. По его словам, он лично проконтролировал отправку.

Кроме того, министр добавил, что на данный момент препарат транспортируется в Мумбаи, а после партия будет лететь на Украину с остановкой в Стамбуле на грузовом самолете.

По его словам, вакцина прибудет в страну в течение нескольких дней.

Степанов подчеркнул, что при транспортировке доз соблюдены все необходимые меры. (ТАСС)