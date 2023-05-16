На следующий день после выборов президента Турции и на фоне новостей о готовящемся втором туре индекс местных банков BIST Banks упал на 8%, курс лиры к доллару заметно ослаб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Investing.com.

Через день после выборов президента Турции индекс местных банков BIST Banks снизился на 8%. Причем всего за два дня акции потеряли порядка 20% стоимости. Кроме того, контролируемый властями курс лиры опустился до уровня 19,71 по отношению к доллару, который приблизился к рекордному минимуму в 19,8, который был зафиксирован в марте.

По словам управляющего директора по макростратегии развивающихся рынков в TS Lombard Джона Харрисона, рынок в Турции начала проседать, так как инвесторы ожидают, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет и дальше руководить страной, придерживаясь текущей экономической стратегии.