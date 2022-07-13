Модельер Джейсон Ву сделал цифровую версию платья Мишель Обамы, в котором она появилась на инаугурации мужа Барака Обамы в 2009 году. Об этом сообщает WWD.

Настоящее платье бывшей первой леди США из шелка и органзы в цвете слоновой кости хранится в Национальном музее американской истории в Вашингтоне. Ву в команде с технологической платформой DressX metafashion создал NFT-платья. Покупатель виртуальной версии сможет ее примерить для фотографии и стать единственным владельцем.

Тому, кто купит платье, достанутся и два билета на предстоящий показ Джейсона Ву в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Покупателю NFT будет разрешен доступ за кулисы шоу, где он познакомится с дизайнером лично.

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не чувствовал себя ограниченным какой-то одной формой моды. Поиск новых и инновационных способов выражения своего творчества всегда был для меня очень интересен. Я рад, что мой первый NFT дает миру возможность познакомиться с частью истории таким особенным способом», — сказал Ву. (gazeta.ru)