Как сообщает в субботу агентство Anаdolu, вторым в списке будет кандидат от Партии отчизны Мухаррем Индже. После него будет главный соперник Эрдогана — кандидат от объединенной оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Четвертым в списке будет выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.