Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан уведомил руководителя Национального бюро отчетности (NAB) о намерении возбудить против него судебный иск в 15 млрд рупий (5,8 млн долларов) за диффамацию и нанесение ущерба репутации в связи с незаконным арестом по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом Хан написал в Twitter.

«Я вручил ему официальное уведомление. Ордер на мой арест был выдан в нарушении конституции и закона. Незаконный и необоснованный арест, осуществленный с применением грубой силы в здании Верховного суда, имел целью опорочить меня, он отрицательно сказался на моей репутации. Таким образом, я имею полное право возбудить дело о диффамации», — отметил он.

В мае политик сообщил о намерении подать судебный иск в 10 млрд рупий на министра здравоохранения Пакистана Абдула Кадира Пателя за клевету о его здоровье. Хан потребовал от него извинений и публичного опровержения своего утверждения о том, что при аресте 9 мая Хан якобы «находился в состоянии алкогольного опьянения, и взятые у него анализы указывают на постоянное употребление им наркотиков».

Имран Хан был взят под стражу 9 мая на основании ордера на арест, выданного NAB. Политик обвинялся по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда «Аль-Кадир траст» для отмывания денег. Экс-премьеру инкриминировалось получение «миллиардов рупий» от неназванной фирмы по недвижимости за легализацию суммы в 60 млрд рупий (около 210,6 млн долларов), которая была перечислена из Великобритании в период руководства страной правительства во главе с Ханом.

Его арест вызвал массовые демонстрации протеста оппозиции в крупных городах, в ходе которых сторонники ДЗС вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден 12 мая под залог. Действие ордера на его арест было приостановлено до 19 июня.