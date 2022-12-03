Италия закупила в октябре 31 млн кубометров российского газа, что на 98,7% меньше относительно октября 2021 года, написала газета Il Sole 24 Ore.

Уточняется, что в октябре 2021 года Италия импортировала 2,29 млрд кубометров топлива из России. Сокращение объема поставок обусловлено в том числе тем, что в октябре 2022 года на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребила на 1,35 млрд кубометров (или на 24,2%) меньше, чем годом ранее.

Как пишет газета, всего за первые 10 месяцев 2022 года Италия импортировала 60,8 млрд кубометров. Наибольший объем пришелся на поставки из Алжира — 19,3 млрд кубометров.

На этой неделе министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сообщил, что республика нуждается в 20 млн кубометрах российского газа ежедневно