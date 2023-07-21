Американский бизнесмен Илон Маск за день стал беднее на 18,4 миллиарда долларов. Об этом говорят данные рейтинга Forbes Real-Time.

Финансовые потери основателя SpaceX вызвал обвал акций компании Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров подешевели почти на десять процентов после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов. Прибыль компании упала до минимума с 2021 года, а рентабельность снизилась до многолетнего минимума в 18,1 процента.

Сам Маск попытался объяснить неудачи Tesla, в которой ему принадлежит 13 процентов акций, цитатой Уоррена Баффета. Он заявил, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого невозможно предугадать.