Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец компании Twitter Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg.

Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояние оценивается в 186,6 млрд долларов.

Третью строчку в списке самых богатых людей планеты, по версии агентства, занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает порядка 144 млрд долларов.

Согласно его данным, состояние Маска оценивается в 192,3 млрд долларов.

Как указывает агентство, активы 51-летнего Маска увеличились более чем на 50 млрд долларов в этом году во многом благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla.