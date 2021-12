Илон Маск выбран «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом было объявлено в понедельник во время трансляции на YouTube-канале журнала.

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года — Илон Маск», — объявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.

С 1927 года в декабре редакция Time объявляет «Человека года». Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

«Человек года» выбирается редколлегией после предварительного отбора кандидатов и дискуссий, в ходе которых сотрудники журнала высказывают свое мнение. Первоначально звание звучало как «Человек года» (Man of the Year), несколько раз журнал объявлял «Женщину года» (Woman of the Year). В 1999 году этот «титул» получил название «Персона года» (Person of the Year), однако в русскоязычных СМИ традиционно используется термин «Человек года».