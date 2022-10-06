Миллиардер Илон Маск снова прокомментировал ситуацию в Украине и продемонстрировал свою неосведомленность в вопросе.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм опубликовал в Twitter серию сообщений, посвященную Илону Маску, в которой объяснил, почему нельзя требовать от Украины уступить свои территории и поддерживать агрессивные действия России.

«Предлагать нам положить конец российскому вторжению, просто отдав России части Украины – после всех страданий – бессмысленно. Это также надругательство над храбростью украинцев, которые борются за защиту своей Родины», – подчеркнул он.

Грэм напомнил, что Украина отказалась от ядерного арсенала и подписала Будапештский меморандум в обмен на гарантии защиты ее территориальной целостности. И РФ подписала его, признав Крым и Донбасс украинскими.

«Если вы хотите мира в Украине — а мы все хотим — просто требуйте от России уважать границы, на которые они согласились в 1994 году, и вывести свои войска. Сделать иначе – … сигнал другим плохим игрокам брать то, что они хотят, силой! Если Илон Маск и другие хотят, чтобы мир и дальше был в хаосе, то непременно надо капитулировать перед Путиным и вознаградить его агрессию», – добавил Грэм.

На это Илон Маск начал утверждать, что, мол, большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины,но «некоторые восточные части отдают предпочтение России».

Он также продемонстрировал неактуальные карты электоральных предпочтений украинцев. Маск опубликовал инфографику за 2012 год, на которой можно увидеть, что жители восточных и южных регионов Украины предпочитали «Партию регионов». (unian.net)