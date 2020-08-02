Илон Маск рассказал о своих мозговых чипах

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал о том, что мозговые чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами привычных частот. Об этом сообщает The Independent.

По словам предпринимателя, конечная цель проекта — налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека с помощью вживленного чипа. Он отметил, что с помощью данной технологии станет возможно прослушивание музыки прямо в голове.

Маск также добавил, что при помощи чипов люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

Ранее Маск заявил, что чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. По его словам, человек при помощи чипа сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство также позволит пользователю стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

В мае миллиардер объявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта. Предприниматель пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.