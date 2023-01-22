Глава Twitter Илон Маск ответил на данные телеканала CNBC о том, что в Twitter остались всего 1,3 тыс. сотрудников. Бизнесмен сам подсчитал всех работников соцсети, указав на то, что их по крайней мере на 1 тыс. больше, чем говорилось в СМИ, передает Reuters.

«Эти данные неверны. В Twitter в настоящее время работают около 2,3 тыс. активных, трудоустроенных сотрудников», — отметил предприниматель.

Миллиардер также добавил, что сотни сотрудников по-прежнему работают в команде по доверию и безопасности. «У нас также все еще имеются несколько тысяч работников через подрядчиков», — уточнил Маск.

В CNBC утверждали, что в Twitter остались менее 550 штатных инженеров по ключевым должностям и что около 75 сотрудников компании находятся в отпусках. Телеканал ссылался на внутренние документы соцсети.