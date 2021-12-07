Американский предприниматель Илон Маск на регулярной встрече CEO крупнейших компаний, организованной изданием Wall Street Journal, призвал «запомнить его слова» об угрозе цивилизации из-за низкой рождаемости. Об этом сообщает Business Insider.

По его мнению, из-за повсеместного падения уровня рождаемости, наблюдаемого в последнее время как в развитых странах, так и во многих развивающихся, сокращение населения земли стало одним из главных рисков цивилизации.

«И до сих пор много людей, включая очень много умных людей, полагают что нам грозит перенаселение. На самом деле все наоборот. Просто посмотрите на цифры! Если у людей не будет больше детей, то цивилизация будет гибнуть. Запомните мои слова», — сказал он.

Так, по оценкам Всемирного банка, рождаемость стала падать уже начиная с 1960-х, а по информации ЦРУ, суммарный коэффициент рождаемости населения (показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода) в большинстве стран мире меньше уровня, необходимого для воспроизводства населения.

В частности, недавно сообщалось о том, что в Индии рождаемость впервые в истории упала ниже уровня воспроизводства населения, а Китаю может грозить двукратное сокращение населения в течение ближайших пятидесяти лет.