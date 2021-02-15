Илон Маск обвалил стоимость криптовалюты Dogecoin

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после призыва в Twitter к крупным владельцам криптовалюты Dogecoin продать часть своих монет «уронил» курс криптовалюты. Это в понедельник, 15 февраля, следует из данных сервиса по отслеживанию рейтинга криптовалют CoinMarketCap.

По информации сервиса, криптовалюта, созданная в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, на фоне твитов Маска подешевела на 14%, до 5,6 цента.

В прошлый понедельник Dogecoin достиг исторического максимума на уровне 8,4 цента.

14 февраля Илон Маск обратился к крупным держателям криптовалюты Dogecoin с призывом продать большую часть своих сбережений во избежание концентрации средств. (iz.ru)