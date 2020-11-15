Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды

«Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды», — ответил Маск в Twitter одному из пользователей, спросившему, нашли у него коронавирус или нет.

В пятницу Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос, есть ли у него какие-то проявления коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.(РИА Новости)