Иллюзии ОБСЕ, «разлив на троих» — Южный Кавказ в новой геополитической матрице

США дали понять, что все-таки предпочитают ОБСЕ, а не платформу 3+3 на Южном Кавказе. Вашингтон считает, что наилучшие договоренности для обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе «решаются с той организацией, которая была создана для этого, и это ОБСЕ», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Как передает вашингтонское бюро Turan, выступая перед подкомитетом сената по международным отношениям, Джордж Кент, заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам, сказал, что за последнюю четверть века были созданы рамки для решения проблем безопасности на Южном Кавказе, решения конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии – это ОБСЕ.

«Это подходящая структура, в которой все участвующие страны являются членами и разделяют приверженность единым ценностям и процессам».

Однако предложенная недавно региональная платформа сотрудничества 3+3, «является большим отходом от этих ценностей», сказал Кент.

«Это выборочно и основано на региональной инфраструктуре … Грузины обеспокоены тем, что некоторые из проектов, которые россияне предложили, фактически обходят Грузию – это железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Точно так же газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток» обходят Украину. Это угроза, которую видит Грузия в этой платформе».

Грузины также совершенно справедливо не хотят садиться за стол переговоров с Россией, «страной, которая оккупировала 20% их территории и отказывается выполнять свои же обязательства», — добавил он.

Кент дал понять, что развертывание российских войск в качестве «миротворцев» в Нагорном Карабахе «означает, что у России есть позиции во всех трех странах Южного Кавказа». Турецкие и российские войска теперь совместно возглавляют Центр наблюдения за прекращением огня в Азербайджане.

По мнению Кента, региональная платформа 3+3, предложенная Россией, Турцией и Ираном, «стремится воспользоваться этой новой динамикой для дальнейшего усиления влияния России, Турции и Ирана в регионе».

«В настоящее время мы изучаем способы, с помощью которых США могут поддержать более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета и свободы действий», — добавил он.

С одной стороны, Кент, конечно, прав. Но с другой, Азербайджан уже не готов воспринимать ОБСЕ в качестве какого-либо посредника в контактах с Арменией. И что касается роста влияния Турции в регионе Южного Кавказа – Баку вовсе не против этого, в отличие от Госдепа. То есть, тут назревают явные противоречия – как быть с ними? Удастся ли распределить роли ведущих держав в нашем регионе без каких-то еще столкновений на Южном Кавказе?

Эти вопросы # комментирует Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Я не склонен контекст региональной безопасности обсуждать в дихотомии форматов «ОБСЕ против 3+3». Это, на мой взгляд, упрощенчество. И не потому, что Минский формат по Карабаху уже почил по факту в бозе, а формула «3+3» — пока аморфна и не конкретна. Клубок геополитических интересов разных игроков вокруг Южного Кавказа может оказаться куда запутаннее. И, думаю, не в последнюю очередь поэтому цитируемый Джордж Кент выступил весьма размыто – то ли с элементами недосказанности, то ли с взаимоисключающими посылами.