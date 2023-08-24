«Азербайджан уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, постоянно придерживаясь Устава ООН, норм и принципов международного права. Мы всегда помним о гуманитарной помощи народу Украины и готовы оказывать ему необходимую помощь в будущем».

Как сообщает АПА, об этом говорится в письме Президента Ильхама Алиева президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины.

«Верю, что азербайджано-украинские отношения будут и впредь развиваться в соответствии с целями и задачами, отраженными в Совместной декларации, которую мы подписали во время моего визита в Украину в январе прошлого года.

«Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы последовательно продолжим совместные усилия по расширению дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной и укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества», — добавил глава государства.