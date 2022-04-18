Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Согласно распоряжению, из государственного бюджета Управлению мусульман Кавказа выделен 1 млн манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев Баку – 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 350 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви – 350 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине – 350 тысяч манатов.

Еще 350 тысяч манатов были выделены с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей, находящемуся в подчинении Государственного комитета АР по работе с религиозными образованиями.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить соответствующее финансирование.